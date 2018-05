Manifestações populares pela celebrar o Dia do Trabalhador – 'May Day', no feriado internacional – foram registradas na Espanha, Rússia, França, Grécia e Paquistão. A data marca a luta por direitos trabalhistas ao redor do mundo.Na Turquia, manifestantes entraram em confronto com as autoridades. Em Hong Kong, trabalhadores também foram às ruas com cartazes.Nas Filipinas, manifestantes queimaram um boneco gigante do presidente Rodrigo Duterte.