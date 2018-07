Dia de azar? Loteria vai pagar R$ 1,3 bilhão nos EUA nesta sexta

Esta sexta-feira 13 pode ser de muita sorte para algum apostador americano. Isso porque a Mega Millions, uma das loterias mais famosas dos EUA, está acumulada e promete sortear US$ 340 milhões (R$ 1,3 bilhão) na noite desta sexta.





De acordo com o jornal "USA Today", é o 10º prêmio mais alto da Mega Millions, e o 27º maior na comparação com todos os jogos do tipo realizados nos EUA.



Segundo o jornal, a loteria já pagou US$ 536 milhões (R$ R$ 2,06 bilhões) a um homem de Seattle, em 2016, US$ 451 milhões (R$ 1,74 bilhão) a um ganhador de Port Richey, em 5 de janeiro, e US$ 533 milhões (R$ 2,05 bilhões) a outro de Vernon, em 30 de março. O maior prêmio de todos os tempos foi pago em 30 de março de 2012: US$ 656 milhões (R$ 2,53 bilhões).