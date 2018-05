Dezenas de palestinos feridos pelo Exército israelense em Gaza

Dezenas de palestinos foram feridos por soldados israelenses na Faixa de Gaza durante a sexta sexta-feira consecutiva de manifestações, que reuniram milhares de manifestantes perto da fronteira, indicaram as autoridades da Saúde do território palestino.

Os serviços médicos atenderam 431 pessoas com vários ferimentos, entre elas 98 com feridas por armas de fogo e balas de borracha, segundo o ministério da Saúde de Gaza.

Uma coluna de fumaça subia de um acampamento de protesto no leste da cidade de Gaza no qual os palestinos queimaram pneus e lançaram rojões e pelo menos um coquetel Molotov com o qual tentaram provocar um incêndio em campos israelenses próximos.

Os manifestantes se aproximaram da barreira de segurança na fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel, mas recuaram quando o exército israelense disparou gases lacrimogêneos.