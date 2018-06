Desnuclearização não tem mesmo significado para Trump e Kim

O próprio ex-subsecretário de Estado americano Richard Armitage reconhece que a desnuclearização parece distante.

"Me parece muito complicado que Kim abandone a única coisa que o torna importante, ou seja, as armas nucleares", disse Armitage à imprensa em Tóquio. "A distância entre o ponto em que nos encontramos agora e o que devemos alcançar se mede em anos", acrescentou.



Inicialmente, o governo americano parecia querer uma renúncia total das armas nucleares pela Coreia do Norte. Os conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, John Bolton, chegou a fazer declarações sobre realizar novamente um possível "modelo líbio" para a Coreia do Norte. A ideia enfureceu Pyongyang, já que o então líder da Líbia, Muamar Khadafi, foi derrubado e terminou executado por uma rebelião apoiada pela Otan, mesmo depois de abandonar seu programa nuclear.



Agora, Trump parecer nutrir uma expectativa mais realista sobre as conquistas possíveis com a cúpula, e baixou o tom de seu discurso na quinta-feira (7).



"Acho que não é um acordo de um único encontro", disse Trump, insistindo em que se a Coreia do Norte "não se desnuclearizar, não será aceitável".



Incerteza diplomática

A cúpula quase não ocorreu. Além do tom espinhoso entre as duas nações, no mês passado Trump decidiu cancelar a reunião em uma carta aberta dirigida a Kim Jong-un, afirmando que não seria possível realizar uma cúpula após autoridades norte-coreanas terem uma postura tão ofensiva contra Washington. Dias antes, um diplomata de Pyongyang havia insultado as iniciativas americanas.



No entanto, na mesma semana em que a carta foi liberada, Trump voltou atrás e afirmou que continuava disposto a se reunir com Kim, enquanto porta-vozes da Coreia do Norte apontam a boa vontade do líder de também manter a reunião.



Esta incerteza teatral foi entendida por especialistas como uma forma de Trump focar os esforços da cúpula em si próprio. Segundo o diretor do grupo Eurasia, Ian Bremmer, em uma de suas publicações no LinkedIn, Trump quer fazer desta cúpula um evento sobre si mesmo e sobre como esta pode ser uma vitória para seu polêmico mandato.



Considerando que EUA e Coreia do Norte mantinham uma relação completamente diferente há um ano, e que desde então Kim Jong-un já realizou dois encontros presenciais na China, seu maior aliado, e outros dois com o presidente sul-coreano Moon Jae-in, cruzando a fronteira entre as Coreias, o avanço diplomático parece sim uma vitória do governo Trump.



No entanto, o professor Kai Kenkel lembra que é um padrão comum de ação dos presidentes da dinastia Kim escalar as tensões para então conseguir concessões internacionais.



"É um padrão de escalação bem conhecido: aumentar a militarização, ir adiante com o programa nuclear, periodicamente fazer pequenas transgressões que mobilizam uma resposta da comunidade internacional, para depois conseguir concessões econômicas, ou ajuda humanitária em troca da promessa de parar [com os testes]", afirma Kenkel.



O especialista também aponta que os custos de um programa nuclear são enormes, e que o país se encontra agora estrangulado por sanções econômicas e se vê impossibilitado de levar adiante seu programar militar ostensivo.



"Há sinais, achados por pesquisadores chineses com base em imagens de satélite, de que o local de testes nucleares da Coreia do Norte perdeu a viabilidade. É uma montanha, o Mantap, onde os testes são feitos subterraneamente, e agora a montanha colapsou e ficou estruturalmente instável, de modo a poder escapar a radioatividade dos testes", explica o professor.



Parceiros globais



Os principais países da região que seriam afetados por um possível acordo entre EUA e Coreia do Norte são a Coreia do Sul, o Japão e a China.



Desde que assumiu a presidência, o sul-coreano Moon Jae-in buscou desescalar as tensões e se mostrou mais aberto a resolver o conflito de mais de meio século com o vizinho ao norte por meio das vias diplomáticas.



Com a melhora na relação entre Norte e Sul, Moon Jae-in deve apoiar quase qualquer acordo entre Washington e Pyongyang, a fim de manter a segurança da península.



Já o Japão, grande aliado dos EUA cujo território está ao alcance dos mísseis de Kim Jong-un, tem uma postura mais rígida sobre as conversas com o regime.



Segundo o professor de Relações Internacionais Kai Kenkel, Tóquio deve apoiar o acordo, mas com uma visão a longo prazo.



"Um acordo reduzirá substantivamente o perigo de um ataque ao Japão", lembra Kenkel. "No entanto, o país dotará uma visão com mais fôlego, sem querer trocar uma solução duradoura para a região inteira por avanços transeuntes a curto prazo", afirma o professor.



A China, por outro lado, tem outros interesses no acordo entre Washington e Pyongyang. Principal parceiro econômico da Coreia do Norte, "Pequim não quer perder o papel especial que exerceu ao longo das últimas décadas como ator nas iniciativas internacionais com respeito à Coreia do Norte", afirma o especialista.



No entanto, a China tem igual interesse em impedir um conflito na península. "Por isso o jeito de Trump a deixa bem nervosa, mas aplaudirá qualquer aproximação a uma solução", diz Kenkel.



O acordo



Com um governo marcado por decisões polêmicas e muito criticadas globalmente na área de política externa, Trump almeja um acordo histórico para que possa vendê-lo como uma vitória de sua abordagem incomum, segundo afirma o professor de Relações Internacionais.



"O preço dessa abordagem iconoclasta, porém, como estamos vendo também com respeito ao Irã, ao comércio com os parceiros como o Brasil e a Europa, é o desmantelamento das iniciativas diplomáticas tradicionais, que funcionam com prazos muito maiores e trazem resultados bem mais duradouros", explica Kenkel. "A política externa de Trump é em larga medida um fracasso para os interesses duradouros dos EUA e um perigo para a estabilidade no mundo".