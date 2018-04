Deputados dos EUA aprovam reforma em leis da música

Nova legislação poderá ampliar proteção de direitos autorais de canções anteriores a 1972 – data de corte da regra em vigor

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos votou unanimemente por uma revisão de como se recompensa os músicos pela reprodução de suas canções, e concordaram em reformular as regulações que teriam se tornado antiquadas com as transmissões on-line que ganham espaço no setor.



A Lei de Modernização da Música, entre outras novidades, poderá ampliar a proteção de direitos de autor das canções anteriores a 1972, data de corte da lei atualmente em vigor.



O pacote de reformas precisa passar ainda pelo Senado para ser aprovado, mas conta com o apoio de todo o espectro político, da indústria e dos artistas, em um consenso pouco comum em Washington.



O democrata Jerrold Nadle disse que o projeto de lei marca "um momento único na história, em que praticamente todas as partes interessadas da indústria se uniram para apoiar uma agenda comum da política musical".



"É uma oportunidade histórica para conseguir algo que não se fez em décadas", afirmou.