Democratas acionam na Justiça a Rússia e equipe de campanha de Trump

O Partido Democrata americano apresentou nesta sexta-feira (20) uma ação contra encarregados da equipe de campanha de Donald Trump, a Rússia e o WikiLeaks, acusando-os de ter conspirado para inclinar os resultados das eleições presidenciais de 2016 a favor do atual presidente.

Esta demanda civil, apresentada pelo Comitê Nacional Democrata (DNC) e um tribunal federal em Manhattan, acusa a Rússia de ter informado a equipe de campanha de Trump de que tinha efetuado um ataque informático contra o DNC, o que teria conduzido à revelação de informações prejudiciais para a adversária de Trump, a democrata Hillary Clinton.

A demanda assegura que um conselheiro próximo de Trump, Roger Stone, parecia ter "um conhecimento avançado" de certos projetos do grupo Wikileaks para difundir parte destas informações, participando assim do que o texto qualificado de amplo complô para influenciar as eleições.

A ação aponta a equipe de campanha de Donald Trump, entre eles altos funcionários como Paul Manafort, ao seu filho, Donald Trump Jr, a seu genro Jared Kushner, ao governo russo (inclusive sua agência de Inteligência militar), a Wikileaks e seu fundador, Julian Assange.