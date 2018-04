Delegação dos EUA vai à China discutir comércio

"Acho que temos muitas chances de chegar a um acordo", disse o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca

O presidente americano, Donald Trump, confirmou nesta terça-feira (24) que nos próximos dias enviará à China uma delegação ministerial, liderada pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, para "chegar a um acordo" sobre o comércio.



"Acho que temos muitas chances de chegar a um acordo", disse Trump na Casa Branca.



O presidente chinês, Xi Jinping, que Trump descreve como "um de seus amigos", afirmou "há quatro dias que a China se abrirá", disse o presidente americano. "Por enquanto, não está aberta. Eles comercializam conosco, mas não fazemos isso com eles."



Insatisfeito com o déficit comercial dos Estados Unidos com a China e com as práticas comerciais chinesas, que classifica de "injustas", Trump também ameaçou taxar cerca de US$ 50 bilhões de produtos chineses importados.



É por isso que uma delegação visitará o país asiático, a pedido da China, nos próximos dias, afirmou, acrescentando que ela seria comandada por Mnuchin e o representante de comércio (USTR), Robert Lighthizer.



Segundo o jornal "The Wall Street Journal", a delegação, que viajará em 3 e 4 de maio, também incluirá o assessor comercial da Casa Branca Peter Navarro, conhecido por posições intransigentes sobre a política comercial da China.