Delegação americana se reúne com autoridades norte-coreanas

Uma delegação americana se reuniu neste domingo (27) com autoridades norte-coreanas na Zona Desmilitarizada entre as Coreias do Norte e do Sul, em um contexto de preparação para a cúpula entre os líderes dos países - informou o Departamento de Estado.



Os diálogos tiveram início um dia depois de Kim Jong-un e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jan-in, realizarem uma reunião surpresa em Panmunjon. Seu objetivo era salvar a cúpula de 12 de junho, depois de Trump anunciar a desistência através de uma carta aberta endereçada a Kim.

O Departamento de Estado não deu detalhes sobre os últimos diálogos, mas o jornal "The Washington Post" relatou mais cedo que uma delegação americana tinha atravessado para o lado norte-coreano da fronteira em Panmunjon.

Panmunjon fica na Zona Desmilitarizada (DMZ) que divide a península coreana.