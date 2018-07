Decola o primeiro voo em 20 anos entre Etiópia e Eritreia

O primeiro voo comercial em 20 anos entre a Etiópia e a Eritreia decolou nesta quarta-feira (18) de Addis Abeba - informou a companhia Ethiopian Airlines, uma conexão aérea que materializa a espetacular reconciliação em curso entre os ex-inimigos do Chifre da África.

Em sua página on-line, a Ethiopian Airlines disse que o voo ET0312 com destino a Asmara deixou o aeroporto internacional Bole de Addis Abeba após uma cerimônia descrita pelo presidente da empresa, Tewolde GebreMariam, como "um evento único na história da Etiópia e da Eritreia".Devido à forte demanda, o gigante africano do transporte aéreo acrescentou que outro avião decolou de Adis Abeba rumo à Eritreia 15 minutos depois.



"O fato de que tenhamos dois voos de uma vez mostra o entusiasmo das pessoas", comentou GebreMariam.



Um jornalista da AFP viaja a bordo de um dos aviões, onde foi servido champanhe aos passageiros, e rosas, distribuídas.

Some photos from @flyethiopian inaugural flight to the Eritrean capital #Asmara. The flight includes honorary guests former Ethiopian PM Hailemariam Desalegn and former first lady Roman Tesfaye. #Ethiopia #Eritrea pic.twitter.com/FlolI8aeTQ — Positively Ethiopian (@PositivelyEthio) 18 de julho de 2018



Outrora uma província da Etiópia, a Eritreia declarou sua independência em 1993, depois de três décadas de guerra. Seguiu-se, então, um conflito territorial pela delimitação da fronteira que levou a uma nova disputa bélica que deixou cerca de 80.000 mortos entre 1998 e 2000. Depois, entrou-se em um período de hostilidades que acaba de terminar.





Confira fotos do voo: