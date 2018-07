Declarações de Trump causam problemas para May

Ao contrário do esperado pela premiê britânica, o presidente americano criticou seus planos para o Brexit e ainda elogiou seu rival, Boris Johnson, que renunciou esta semana

As declarações de Donald Trump enaltecendo um rival político de Theresa May e descartando um acordo comercial colocaram a primeira-ministra britânica em uma situação embaraçosa nesta sexta-feira (13), segundo dia da visita de presidente americano ao Reino Unido.

Em seu primeiro encontro após a divulgação da entrevista, Trump afirmou que sua relação com a primeira-primeira é "muito sólida".

Após o encontro com May, os dois devem conceder uma entrevista coletiva. Depois, Trump seguirá com a esposa Melania para o castelo de Windsor, onde o casal tomará chá com a rainha Elizabeth II.

Em uma entrevista ao jornal "The Sun", que começou a ser divulgada na quinta-feira (12) à noite, quando May presidia um jantar de gala em homenagem a Trump, o presidente disse que Boris Johnson seria "um grande primeiro-ministro", que os planos da primeira-ministra de manter vínculos com a União Europeia após o Brexit impossibilitam um acordo comercial com os Estados Unidos e que a aconselhou a negociar com Bruxelas de um modo e ela fez o contrário.

Além disso, acusou o prefeito de Londres, Sadiq Khan, de ter feito um trabalho "terrível" contra o terrorismo, um ano depois da onda de atentados de 2017.

O secretário de Estado das Relações Exteriores, Alan Duncan, minimizou a entrevista de Trump em declarações à "BBC" e disse que "não é grosseiro elogiar Boris Johnson" e que Trump "é um polemista, é seu estilo". "É um grande personagem", completou Duncan.



Protestos



Apesar de estar hospedado em Winfield House, a residência do embaixador dos Estados Unidos perto de Regent Park, no centro de Londres, a agenda de Trump evita a capital britânica, onde concentram os protestos.



Este segundo dia da viagem de Trump, o último com atos oficiais - depois Trump passará dois dias na Escócia em visita privada - é marcado por vários protestos, que incluem um boneco inflável gigante que retrata o presidente americano como um bebê. O boneco sobrevoa sobre Londres, perto do Parlamento, após ter obtido uma licença da prefeitura.



Uma pesquisa do instituto YouGov mostra que 77% dos britânicos têm uma opinião desfavorável de Trump e quase metade considera que a rainha não deveria recebê-lo.