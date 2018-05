Data e local de reunião histórica serão anunciados nos próximos dias

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça-feira (1º) que a data e o horário da cúpula com o ditador norte-coreano, Kim Jong Un, serão anunciados em poucos dias.

"Estamos organizando reuniões agora e acho que local e data provavelmente serão anunciados nos próximos dias", disse Trump no Salão Oval.

Trump revelou na semana passada que dois ou três locais estavam sendo avaliados para o encontro histórico - e na segunda-feira falou sobre a ideia de realizá-lo na Zona Desmilitarizada entre as duas Coreias.

O presidente americano agradeceu ao presidente sul-coreano Moon Jae-in, que considerou na segunda-feira que Trump poderia receber o prêmio Nobel da Paz, minimizando sua própria chance de ser premiado após o histórico encontro com Kim Jong Un na última sexta-feira.

"O presidente Trump pode receber o Prêmio Nobel. Tudo o que precisamos é de paz", respondeu o presidente sul-coreano à viúva de um de seus antecessores, Kim Dae-jung, que enviou-lhe uma mensagem de parabéns e lhe desejou o Prêmio Nobel.

O próprio Kim Dae-jung foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 2000 por seu papel na primeira cúpula intercoreana com o norte-coreano Kim Jong Il, pai do atual líder norte-coreano.

"Prêmio Nobel da Paz? Acho que o presidente Moon foi muito gentil ao fazer a sugestão", afirmou ao ser consultado sobre a questão.

"Acho que é muito generoso (de sua parte) fazer essa declaração, mas o importante, o que eu quero, é a paz. Era um grande problema e acho que tudo terminará bem", opinou a respeito da península coreana.

Uma retórica agressiva entre Estados Unidos e Coreia do Norte, em 2017, diante dos testes nucleares e de mísseis intercontinentais de Pyongyang fez temer um novo conflito na península, já devastada pela guerra da Coreia (1950-1953).

A mudança de postura iniciada durante os Jogos Olímpicos de inverno na Coreia do Sul, que resultou na cúpula da última sexta-feira entre Kim e Moon e no encontro de Trump com líder norte-coreano, que traz esperanças de uma distensão inimaginável há poucos meses.