Cúpula Kim-Trump corre risco após manobras militares dos EUA

A Coreia do Norte ameaçou cancelar a histórica cúpula entre seu líder, Kim Jong Un, e o presidente americano, Donald Trump, devido a manobras militares conjuntas de Washington e Seul, reportou nesta quarta-feira (terça-feira no Brasil) a agência de notícias sul-coreana Yonhap, citando sua equivalente do norte, KCNA.

Diálogos de alto nível, previstos entre enviados de Pyongyang e Seul nesta quarta, também foram suspensos por causa destes exercícios, acrescentou a Yonhap. Os Estados Unidos terão que "empreender deliberações cuidados sobre o destino da cúpula planejada entre EUA e Coreia do Norte à luz deste tumulto militar provocador", teria sido a agência oficial norte-coreana KCNA, segundo a Yonhap.

Os Estados Unidos, no entanto, disseram que continuam os preparativos para a aguardada cúpula. "Vamos continuar a planejar a reunião", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, à imprensa. Ela acrescentou que Washington não foi notificada de uma mudança de posição da Coreia do Norte.