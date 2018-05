Cuba investiga motivo para queda de avião em Havana

Ainda em um clima de tristeza e comoção, Cuba, em luto oficial de dois dias, tenta entender o que provocou o acidente aéreo de sexta-feira que matou pelo menos 107 pessoas em Havana.

O Boeing 737-200 com destino a Holguín (leste) caiu por volta do meio-dia de sexta-feira (18), pouco depois da decolagem no aeroporto internacional da capital cubana, com 110 pessoas a bordo: 104 passageiros, em sua maioria cubanos - segundo a imprensa estatal -, e seis tripulantes mexicanos.

A aeronave caiu sobre uma área de plantação e ficou despedaçada. Apenas três passageiras sobreviveram, todas em estado crítico.

Até o momento não se sabe o que provocou a queda pouco depois da decolagem, quando o avião fazia uma manobra para prosseguir sua trajetória.

As autoridades não informaram se encontraram as caixas-pretas. Uma entrevista coletiva está programada para a tarde.

"Uma comissão foi criada pelo ministério dos Transportes para investigar os fatos", afirmou na sexta-feira o novo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que prometeu informar os resultados à população.

Seu antecessor, Raúl Castro, 86 anos, apresentou instruções e enviou condolências aos parentes das vítimas. Ele continua sendo o primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba (PCC).

A Direção Geral de Aeronáutica Civil do México enviou especialistas a Cuba para colaborar na investigação.

O avião operado pela estatal Cubana de Aviação era alugado da mexicana Damojh (Global Air), com uma modalidade que inclui a tripulação completa: geralmente dois pilotos, três aeromoças e um técnico.

Depois de expressar condolências às famílias e amigos dos falecidos, a Boeing afirmou em um comunicado que uma equipe técnica da empresa "está pronta para ajudar, segundo o que é permitido pela legislação dos Estados Unidos e sob a direção da Comissão Nacional de Segurança no Transporte dos EUA, às autoridades cubanas".

Fabricado em 1979, de acordo com o governo mexicano, o avião passou pela última revisão em novembro de 2017.

Sem uma lista oficial de passageiros, as dúvidas persistem sobre o número exato de estrangeiros que estavam a bordo do avião, além da tripulação mexicana.

Alguns meios de comunicação estatais informaram que a maioria dos passageiros eram cubanos. Até o momento, apenas o governo argentino confirmou as mortes de dois cidadãos do país na tragédia.

Nas redes sociais, as fotos das vítimas começaram a ser publicadas por parentes.



Sobreviventes

No hospital Calixto García de Havana, as três mulheres sobreviventes lutam por suas vidas.