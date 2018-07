Croácia doará camisas aos meninos resgatados na Tailândia

Vice-campeã da Copa do Mundo da Rússia, a Croácia também é um exemplo a ser seguido fora das quatro linhas e fará ação solidária. Nesta quarta-feira (18), a Federação de Futebol Croata anunciou a doação de 12 camisas da seleção para os jovens jogadores que foram resgatados de uma caverna na Tailândia.Além da Croácia, a Fifa já havia se solidarizado com os garotos e os convidou para assistir a final da Copa, porém eles não puderam comparecer pois estavam no hospital em observação. Com isso, a entidade que comanda o futebol mundial decidiu que trará os garotos para assistir a premiação de Melhor do Mundo em setembro, em Londres.Nesta quarta-feira, os 12 meninos e o treinador, que passaram 18 dias presos em uma caverna, receberam alta e pela primeira vez contaram todo o drama em entrevista coletiva.