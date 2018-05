Crise e crítica internacional moldam eleição na Venezuela

Com uma Venezuela em colapso pela crise econômica e política, a maioria da população vivendo na miséria, sofrendo com a falta de comida e medicamentos, o presidente Nicolás Maduro busca, neste domingo (20), a reeleição em uma disputa boicotada pela oposição e criticada por diversos países da Europa e da América, que já afirmaram que não irão reconhecer os resultados oficiais.

Neste cenário, por que então o presidente chavista realiza uma eleição sem nenhum reconhecimento internacional? Segundo o professor George Niaradi, coordenador de Relações Internacionais do Ibmec/SP, a Venezuela está mergulhada em uma crise política e social causada pela crise econômica e agora busca estabilidade.

"Neste cenário, vê-se necessário, para manutenção da estabilidade interna, a convocação do povo venezuelano às urnas", explica o especialista. "Assim, apesar da articulação da oposição pelo boicote, o governo Maduro aposta numa reconstrução econômica a partir da resolução das questões internas".

Apesar da taxa de rejeição de 75%, Maduro é o favorito na disputa na qual 20,5 milhões dos 30,6 milhões de venezuelanos estão registrados para votar. O pleito, antecipado pelo governo, terá apenas um turno.

Os rivais do presidente nas urnas são o opositor dissidente do chavismo Henri Fálcon, 56, que ignorou o boicote articulado pela coalizão MUD (Mesa da Unidade Democrática), e o pastor evangélico Javier Bertucci, 48.

A empresa de pesquisas Datanálisis aponta um empate técnico entre Maduro e Falcón. Já a Delphos mostra 43% para o presidente e 24% para o ex-chavista opositor, enquanto a pesquisa da Hinterlaces aponta 52% para o presidente e 22% para Fálcon. Bertucci aparece em terceiro lugar, com 20%.

Oposição

Para a coordenadora do curso de Relações Internacionais da Fecap, Marília Pimenta, o nome de Falcón permanece como o mais promissor numa liderança de oposição.

"Por ter um discurso mais brando, mais ao centro, talvez seja o nome que poderá trazer estabilidade para uma possível transição de governo", afirma Marília, que lembra que o vencedor terá enormes desafios para lidar com a divisão interna da oposição.

Fora das urnas, outro nome que tem ganhado força contra Maduro, segundo o professor Niaradi, é o do empresário Lorenzo Mendoza, que optou por boicotar as eleições. "De qualquer forma, o enfraquecimento da oposição tradicional abre espaço para novas lideranças, enquanto a crise econômica continuar", afirma.

Apesar das pesquisas, há pouca esperança que a disputa represente de fato a vontade do povo venezuelano. Maduro tem o caminho preparado para a vitória: ele controla o sistema eleitoral e tem o apoio dos militares, atores-chave no sistema de poder venezuelano. Para completar, a oposição permanece dividida entre os que irão votar e os que optaram por se abster, tentando assim retirar a legitimidade de um novo mandato de seis anos para o chavista, que teria início em janeiro de 2019.

Manifestações

Apesar dos intensos e violentos protestos realizados no país, no ano passado, os especialistas concordam que agora as manifestações devem ser mais tímidas – se de fato chegarem a ocorrer.

"Após a violenta repressão sofrida pelos manifestantes, seja do governo, seja de forças paramilitares, é possível que os protestos sejam mais tímidos, temendo uma nova onda de repressões e violência", afirma Marília Pimenta.

Já o especialista do Ibmec acredita que a votação deve ocorrer de forma pacífica, mas que a divulgação dos resultados pode gerar tensão capaz de se transformar em protestos violentos.

Os militares, que têm controle de grande parte das organizações do país e ganharam muito prestígio principalmente a partir do governo de Hugo Chávez, não são apontados como uma ameaça iminente contra o poder de Maduro.

Segundo a professora Marília, os militares foram muito beneficiados por esse governo chavista e não teriam a motivação para tomar o poder.

O coordenador George Niaradi concorda. "Levando em consideração as novas configurações globais a partir das experiências de governos militares, sobretudo na América Latina, uma tomada de poder pelos militares parece improvável", afirma. "A economia e a opinião pública são as principais ferramentas para de desestabilização contra o governo", completa.