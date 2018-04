Coreias prometem desnuclearização e acordo de paz

No histórico encontro histórico entre os líderes da Coreia do Sul e Coreia do Norte, Moon Jae-in e Kim Jong-un se comprometeram com a desnuclearização da península e um acordo de paz, segundo anunciaram nesta sexta-feira (27).O acordo de paz deve ser assinado até o fim deste ano, enquanto todas as armas nucleares devem ser removidas da península. No entanto, a declaração não especifica como será exatamente o processo de desnuclearização. Uma das exigências da Coreia do Norte no passado havia sido que os EUA retirasse seus 28 mil soldados da Coreia do Sul.

A Coreia do Norte registrou um rápido avanço no programa nuclear e balístico sob o mandato de Kim, que herdou o poder após a morte de seu pai em 2011.

Em 2017, Pyongyang realizou o teste nuclear mais potente de sua história e lançou mísseis balísticos intercontinentais (ICBM) com capacidade de atingir o território continental dos Estados Unidos.



A cúpula desta sexta-feira (27) foi repleta de símbolos: quando os dois governantes se encontraram deram um aperto de mãos e no fim do evento os dois trocaram um abraço. Moon e Kim também afirmaram que em agosto irão organizar uma nova reunião entre famílias separadas desde a guerra, que terminou com o armistício em 1953.



O presidente sul-coreano deve retribuir a visita a Pyongyang no segundo semestre.



Elogios internacionais

O encontro é visto como uma prévia da cúpula, prevista para junho, entre Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump.



O comunicado divulgado pelas Coreais após a reunião desta sexta cita a vontade de haver uma reunião com os Estados Unidos e talvez a China (ambos signatários do cessar-fogo) "com o objetivo de declarar o fim da guerra e estabelecer um regime de paz permanente e sólido".



Ainda nesta sexta, Trump elogiou o encontro, mas questionou quanto tempo a disposição irá durar. "Após um ano furioso de lançamentos de mísseis e testes nucleares, um encontro histórico entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul está acontecendo agora. Boas coisas estão ocorrendo, mas apenas o tempo dirá", escreveu Trump em mensagem no Twitter.



A China também indicou sua satisfação com o encontro entre Moon e Kim, e afirmou em comunicado que Pequim espera participar com um papel pró-ativo na resolução política para o conflito na península coreana.