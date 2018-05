Coreias jogarão juntas no Mundial de tênis de mesa

As jogadoras das equipes de tênis de mesa da Coreia do Norte e da Coreia do Sul rejeitaram a possibilidade de se enfrentarem na final do Mundial por equipes de Halmstad (Suécia) nesta quinta-feira (3) e decidiram se unir para as semifinais, com o apoio da ITTF (Federação Internacional).

"Ambas as equipes não queriam se enfrentar por uma vaga na semifinal. As conversações terminaram com um acordo entre os líderes das seleções da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, validado pela ITTF, de apresentar uma equipe coreana unida nas semifinais", explicou federação em comunicado.

Esta formação jogará a semifinal na sexta-feira (4) contra o vencedor do duelo entre Japão e Ucrânia.