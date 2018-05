Coreia do Norte se nega a negociar com Sul

Representante norte-coreano afirma que não sentará para conversar com governo sul-coreano a menos que 'questões sejam resolvidas'

Ri Son Gwon, o principal negociador da Coreia do Norte, disse nesta quinta-feira (17) que não vai conversar com o governo sul-coreano a menos que diferenças sejam resolvidas.



O representante criticou a Coreia do Sul por manter exercícios aéreos militares com os Estados Unidos e, de acordo com a agência de notícias norte-coreana KCNA, permitir que a "escória humana" falasse em sua Assembléia Nacional.



"Nessa oportunidade, as atuais autoridades sul-coreanas têm provado claramente que são um grupo ignorante e incompetente, desprovido do senso elementar da situação atual", declarou Ri Son Gwon em nota divulgada pela KCNA.