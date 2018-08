Coreia do Norte liberta sul-coreano detido em julho

A Coreia do Norte libertou nesta terça-feira um sul-coreano detido em julho por "entrar ilegalmente" no país, anunciou o Ministério para a Unificação da Coreia do Sul, em mais um sinal do avanço nas relações entre os dois Estados após uma reunião de cúpula em abril.



O regime de Pyongyang informou na segunda-feira ao governo de Seul a decisão de libertar o homem, detido por atravessar a fronteira em 22 de julho, indicou o ministério em um comunicado.

"Nosso lado recebeu na terça-feira um cidadão sul-coreano chamado Seo, nascido em 1984, em Panmunjom às 11h" (23h de Brasília, segunda-feira), afirmou o ministério, em referência à localidade na zona desmilitarizada que divide os dois países.

"O governo aprecia positivamente a repatriação (...) feita por razões humanitárias", completa a nota oficial, sem apresentar mais detalhes.