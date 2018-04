Coreia do Norte diz estar pronta para conversar sobre desnuclearização

08.04.2018 18:16

Donald Trump e Kim Jong-Un terão encontro para discutir programa nuclear

A Coreia do Norte está preparada para debater sobre a desnuclearização da península coreana quando seu líder Kim Jong-un se encontrar com o presidente dos EUA, Donald Trump. A informação foi passada por disse um alto funcionário americano neste domingo (8).



Agentes dos dois países têm mantido contatos secretos recentemente nos quais Pyongyang deixou claro sua disposição de manter o encontro, segundo o funcionário disse à agência Reuters sob condição de anonimato.



No dia 8 de março deste ano, Kim Jong-un convidou Trump para uma conversa sobre seu programa nuclear. O encontro entre os líderes deve acontecer até o fim de maio, mas a data certa e o local ainda não foram anunciados.