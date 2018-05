Coreia do Norte destrói centro de testes nucleares

A Coreia do Norte afirmou nesta quinta-feira (24) que demoliu por completo seu único centro de testes nucleares, com uma série de explosões.

"O Instituto de Armas Nucleares da RPDC (República Popular Democrática da Coreia) organizou uma cerimônia para para desmantelar completamente o centro de testes nucleares do Norte em 24 de maio, para garantir a transparência do fim dos testes nucleares", afirmou o instituto em um comunicado em inglês, divulgado pela agência norte-coreana KCNA.



Pyongyang convidou vários jornalistas para observar a operação.



"Aconteceu uma enorme explosão, era possível sentir a poeira e o calor. Foi extremamente forte", afirmou Tom Cheshire, jornalista do canal Sky News, que estava entre os convidados à cerimônia, ao site da emissora britânica.

A agência de notícias Yonhap, que citou um grupo de repórteres da Coreia do Sul, informou que foram ouvidas múltiplas explosões ao longo do dia, das 11h locais (0h de Brasília) até as 16h17.

"O desmantelamento do centro de testes nucleares aconteceu de tal maneira que todos os túneis do local desabaram por uma explosão, o que selou as entradas. Ao mesmo tempo algumas explosões aconteceram em construções e postos de observação do local", completa o comunicado oficial do governo norte-coreano.

O instituto informou ainda que dois túneis que entram pela montanha eram, antes da destruição, "utilizados para testar poderosas explosões nucleares subterrâneas a qualquer momento".

Não foram detectados vazamentos radioativos no local durante as operações, segundo o comunicado.

Punggye-ri foi o cenário dos seis testes nucleares da Coreia do Norte, incluindo o mais recente e mais potente, em setembro do ano passado, que Pyongyang revelou ter sido executado com uma bomba H.

Os analistas estão divididos se esta demolição tornará o local inutilizável. Os céticos afirmam que o local resistiu a seis testes nucleares e alegam que poderia ser reconstruído rapidamente em caso de necessidade.

Outros analistas, no entanto, consideram que o fato de a Coreia do Norte ter aceitado destruir a instalação sem condições prévias, nem pedir algo em troca a Washington, sugere que o regime está seriamente comprometido com a mudança.



A Coreia do Norte não convidou observadores independentes do exterior.