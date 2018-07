Coreia do Norte continua a construir mísseis

As agências de inteligência dos Estados Unidos acreditam que a Coreia do Norte está construindo novos mísseis, com base em imagens recentes de satélites de uma instalação que fabricou o primeiro vetor norte-coreano capaz de atingir os Estados Unidos, revelou na segunda-feira (30) "The Washington Post".

"A evidência recente, que inclui imagens de satélites tomadas nas últimas semanas, revela que estão trabalhando em ao menos um, talvez dois ICBM (mísseis balísticos intercontinentais) de combustível líquido, no grande complexo de pesquisa em Sanumdong, na região de Pyongyang", informa o jornal, que cita funcionários do governo sem revelar sua identidade.

Há alguns dias, o secretário americano de Estado, Mike Pompeo, admitiu em audiência no Congresso que Pyongyang continua produzindo material nuclear.