Contra hiperinflação, Venezuela corta cinco zeros da moeda

Na segunda-feira (23), o FMI previu que até o final do ano a inflação na Venezuela atingirá a cifra astronômica de 1.000.0000%. "A situação na Venezuela é semelhante à da Alemanha em 1923 ou do Zimbábue no final dos anos 2000", disse Alejandro Werner, chefe do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI.



No entanto, essa estimativa "tem um grau muito maior de incerteza" do que a maioria das previsões de inflação, ressaltou Werner, acrescentando que se a taxa for de 1.200.000% ou de 800.000% "a destruição dos preços como o mecanismo de alocação de recursos já aconteceu".



A economia da Venezuela deverá sofrer uma contração de 18% este ano, o terceiro consecutivo de declínios de dois dígitos, segundo o Fundo.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quarta-feira (25) que eliminará cinco zeros do bolívar (moeda corrente do país), em meio à hiperinflação no país – que, segundo o FMI (Fundo Monetário Internacional), poderá atingir 1.000.000% neste ano.Originalmente, Maduro havia anunciado a emissão de novas cédulas, com três zeros a menos, que entrariam em circulação no próximo dia 4 de agosto. A entrada em vigor do novo padrão monetário já havia sido reprogramada a pedido dos bancos, já que estava prevista inicialmente para 4 de junho.Segundo Maduro, a hiperinflação ocorre por uma "guerra" contra a moeda local, que inclui a retirada de cédulas para outros países, como a vizinha Colômbia. "A guerra criminosa afetou o padrão monetário da Venezuela, levou o dinheiro dos venezuelanos, mas se acabaram as máfias [do câmbio], queimamos as notas nas suas mãos", declarou Maduro.