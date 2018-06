Consulado em Houston mapeia 49 crianças brasileiras separadas dos pais

Órgão, contudo, não informou a situação das crianças nem em quais cidades estão; elas foram separadas ao tentarem cruzar a fronteira dos EUA

O Consulado Brasileiro em Houston mapeou 49 crianças brasileiras que foram separadas dos pais e estão em abrigos dos Estados Unidos. De acordo com Elizabeth Smart, Coordenadora Cultural e Educacional que está auxiliando o Consulado do Brasil em Houston com as buscas, as crianças estão todas separadas dos pais. O consulado, contudo, não informou a situação dos menores nem em quais cidades eles estão.



"Então, confirmo que o número de crianças brasileiras que estão separadas dos pais em abrigo nos Estados Unidos é 49", afirmou a coordenadora, por e-mail.

Ainda ontem (20), o Itamaraty determinou que o Consulado do Brasil nos Estados Unidos realizasse um mapeamento de todos os abrigos ao redor do país para a identificação de novos casos de crianças brasileiras separadas dos pais. O governo americano está sendo muito criticado, internamente e internacionalmente, por sua política de "tolerância zero" que fez com que mais de 2.300 menores de idades fossem separados de suas famílias em cinco semanas.



No mesmo dia da determinação do Itamaraty, e sob forte pressão da comunidade internacional, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump assinou um decreto suspendendo a separação de famílias em abrigos. Segundo o governo brasileiro, a prática é considerada "cruel".



"O governo brasileiro acompanha com muita preocupação o aumento de casos de menores brasileiros separados de seus pais ou responsáveis que se encontram sob custódia em abrigos nos Estados Unidos, o que configura uma prática cruel e em clara dissonância com instrumentos internacionais de proteção aos direitos da criança", afirmou o Itamaraty, por meio de nota.



A nova política do governo de Donald Trump determinava que todos que entram ilegalmente são processados por ação criminosa e por isso devem ser detidos. Na prática, isso significa separar as crianças dos pais, porque elas não podem ser mantidas em centros de detenção.

O governo brasileiro ainda determinou que sejam realizadas campanhas de esclarecimento, em coordenação com os conselhos de cidadãos brasileiros nos Estados Unidos, sobre os riscos da travessia pela fronteira, em especial com menores de idade. O governo ainda irá intensificar o monitoramento e da assistência consular aos menores, com visitas regulares.