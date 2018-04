Conselho da ONU se reúne para debater ataque à Síria

secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu que a comunidade internacional atue para evitar o agravamento da crise na Síria. Guterres fez o apelo em um comunicado divulgado por seu porta-voz, horas depois do lançamento dos mísseis contra locais com "capacidade de armas químicas" na Síria. No texto, o secretário exorta a comunidade internacional a evitar ações que possam agravar a crise no país e aprofundar o sofrimento do povo sírio.





"Missão cumprida"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a se manifestar sobre o bombardeio desta sexta-feira (13). Hoje (sábado, 14), Trump disse estar orgulhoso da ação militar contra a Síria. Pelo Twitter, disse que "a missão foi cumprida e o resultado não poderia ser melhor". Trump também agradeceu o apoio e elogiou a "sabedoria e força" dos aliados - Reino Unido e França.



Também nesta manhã (14), a porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Dana W. White, definiu o ataque com mísseis como uma operação orquestrada cuidadosamente para evitar maiores prejuízos no futuro. Mais uma vez, citaram a possível utilização de armas químicas contra civis naquela região.



De acordo com a agência de notícias estatal síria Sana, Assad falou ao presidente do Irã, Hassan Rohani, que o ataque representa "um reconhecimento das forças ocidentais coloniais de seu apoio ao terrorismo". Assad afirmou ainda que as potências ocidentais perderam a credibilidade em relação a seus próprios povos e ao mundo. Além disso, ponderou que o ataque ocorreu "como consequência do fracasso dos terroristas em cumprir os objetivos desses países".Mais cedo, o

Questionada se há provas de uso de armas químicas por ordens das autoridades sírias contra civis, a porta-voz respondeu que o Departamento de Defesa tem "convicção". Mas não forneceu mais detalhes sobre eventuais indícios e provas que sustentaram o ataque contra a Síria.











* Com informações da Agência Brasil