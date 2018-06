Conselheiro de Trump vai a Moscou para acertar encontro com Putin

O conselheiro de segurança nacional de Donald Trump, John Bolton, irá na próxima semana a Moscou para organizar um possível encontro entre o presidente dos Estados Unidos e seu colega russo, Vladimir Putin, anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira (21).

A possibilidade desta cúpula, que será analisada com especial atenção devido as acusações de interferência da Rússia na eleição presidencial americana de 2016, foi levantada no final de março, durante uma conversa telefônica entre os dois líderes.

Trump viajará a Bruxelas para a cúpula da Otan em 11 e 12 de julho antes de visitar o Reino Unido em 13 de julho, onde se encontrará com a primeira-ministra Theresa May e a rainha Elizabeth II.