Conheça outros casos de resgates complicados

Mineiros presos a 600 metros de profundidade e especialistas em caverna inundada são algumas das histórias semelhantes ao caso tailandês

Conheça outras histórias de complicados resgates realizados antes do caso dos doze meninos e seu treinador de futebol presos em uma caverna inundada na Tailândia.



Caverna na França

O caso mais próximo dos meninos tailandeses talvez seja o sofrido por um grupo de sete espeleólogos (especialistas em cavernas) em novembro 1999, em Gramat, na França. O grupo ficou preso por dez dias em uma caverna que ficou inundada após fortes chuvas. Todos tinham experiência em cavernas e foram encontrados com provisões e bem de saúde. Para resgatá-los, foi necessário perfurar a rocha e seguir um vão subterrâneo.



Mineiros do Chile

Em agosto de 2010, 33 mineiros ficaram presos na mina onde trabalhavam em Copiapó. Eles foram inicialmente dados como mortos, até que foram encontrados com vida 17 dias depois, com a ajuda de uma sonda. No total, o grupo permaneceu quase 70 dias preso a 600 metros de profundidade, até que um poço pudesse ser cavado para realizar a retirada de cada um.

Um dos mineiros, Mario Sepúlveda, gravou um vídeo com uma mensagem de apoio para os meninos presos na Tailândia.

O caso foi contado em no filme "Os 33", no qual Antonio Banderas interpreta Sepúlveda.



Mineiros no Peru

Em abril de 2012, um deslizamento de terra em Ica, no Peru, deixou nove mineiros presos por sete dias. A operação de resgate foi ameaçada por riscos de novos deslizamentos a medida que avançavam abrindo caminho a 250 metros de profundidade.



Submarino em Kamchatka

Um grupo de sete marinheiros ficou preso em um minisubmarino, em agosto de 2005, a 190 metros de profundidade, na península de Kamtchatka, no extremo oriente da Rússia. Eles permaneceram três dias submersos até que foram resgatados com a ajuda de um equipamento da Marinha do Reino Unido, que depois foi condecorada pelo presidente Vladimir Putin.

Um caso semelhante havia ocorrido em 2000, também na Rússia, quando submarino nuclear Kursk sofreu explosões no mar de Barents, perto da Noruega. Durante dois dias, 23 marinheiros sobreviventes enviaram pedidos de socorro, mas Moscou só permitiu que mergulhadores internacionais ajudassem no resgate quatro dias depois, afirmando que precisavam manter segredos de estratégia russos. Após o período, os mergulhadores encontraram o submarino totalmente inundado.