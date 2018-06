Congresso dos EUA adia debate de imigração para próxima semana

Trump pede que republicanos desistam, até novembro, dos esforços para nova lei, esperando fortalecimento da bancada no Congresso após eleições

A Câmara de Representantes do Congresso americano adiou para a semana que vem uma votação crucial sobre reforma migratória, em meio à polêmica sobre os mais de 2.000 menores separados de seus pais na fronteira. Na quinta-feira (21), a primeira-dama Melania Trump fez uma visita surpresa ao abrigo de crianças no Texas.

A viagem da primeira-dama, que visitou sorridente e acolhedora o abrigo, aconteceu em meio às críticas ao presidente Donald Trump, acusado de provocar as dramáticas separações.

Enquanto isso, no Congresso, os representantes rejeitaram, em uma primeira votação, um projeto de lei claramente conservador, e as negociações afundaram antes da consideração de outro texto, de perfil mais moderado.

Diante desse cenário, os líderes das várias tendências na bancada do Partido Republicano iniciaram uma reunião a portas fechadas, aparentemente em uma tentativa de chegar a algum tipo de consenso.



Nesta sexta-feira (22), Trump fez um apelo aos republicanos para que desistam de seus esforços para aprovarem uma nova legislação migratória até depois das eleições legislativas de novembro, esperando que o novo pleito fortaleça a bancada do partido no Congresso.

Nas últimas duas semanas, o presidente Trump e vários membros do gabinete repetiram, como um mantra, que a chave para a solução para a crise de separação de famílias está no Congresso, que devia aprovar uma lei migratória.

Em incontáveis mensagens e declarações, Trump responsabilizou diretamente os congressistas do Partido Democrata, os quais acusou de obstruir o caminho para uma solução. Na verdade, as negociações afundaram por divisões entre os republicanos.

A discussão de uma lei de reforma do sistema migratório se movia com avanços e recuos no Congresso, há algum tempo, mas o tema se acelerou significativamente a partir de maio, logo após a adoção da política de "tolerância zero" com a imigração ilegal.

Definida pelo procurador-geral Jeff Sessions, essa política determina que todos os adultos que entrarem de modo ilegal nos EUA devem ser detidos e processados criminalmente. Para milhares de famílias, isso significa que seus filhos menores de idade são separados e retidos em albergues dispersos por todo país.