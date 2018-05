Confronto na Faixa de Gaza deixa 28 palestinos mortos

Confrontos na Faixa de Gaza causaram a morte de 28 palestinos nesta segunda-feira (14). pelo menos outras 500 pessoas ficaram feridas devido aos disparos de soldados israelitas junto à fronteira. No local, milhares de pessoas se manifestam contra a transferência da embaixada dos Estados Unidos de Telavive para Jerusalém.

A informação foi atualizada pelo ministério da Saúde palestino, que tinha um balanço inicial de um morto e pelo menos 147 feridos durante os protestos.

Com as mortes desta segunda-feira (14), sobe para 70 o número de palestinos assassinados por soldados israelitas na Faixa de Gaza desde o início das manifestações, no dia 30 de março.

O exército israelita espera que milhares de palestinos participem nos protestos contra a transferência da embaixada dos Estados Unidos.



Panfletos lançados por caças do exército informam que os israelitas "atuarão contra qualquer tentativa de danificar a segurança ou atacar soldados ou civis israelitas".

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a mudança da embaixada do país marca "um grande dia para Israel". No Twitter, ele afirmou que a cerimônia de inauguração será transmitida ao vivo pela rede americana de TV Fox.