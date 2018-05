Confira quem já passou pelo tapete vermelho do Met Gala 2018

Tema escolhido para edição de 2018 é 'Corpos Celestiais: Moda e a Imaginação Católica'

Acontece na noite desta segunda-feira (7) mais uma edição do Met Gala em Nova York, Estados Unidos. O baile é um dos momentos mais aguardados do ano pelos amantes da moda, já que reúne nomes importantes da área e artistas, que cruzam o tapete vermelho em frente ao Metropolitan Museum of Art com roupas relacionadas ao tema de cada ano.



Desta vez, o baile lança um olhar sobre a influência da Igreja Católica na moda por mais de 1700 anos com o tema "Corpos Celestes: Moda e Imaginação Católica". Rihanna, Donatella Versace e Amal Clooney são as anfitriãs da noite.



Confira abaixo quem já chegou no evento:





A cantora Rihanna, uma das mais aguardadas da noite, já chegou ao local. Confira o vídeo abaixo: