O casamento do príncipe Harry da Inglaterra e da ex-atriz americana Meghan Markle, no sábado (19), é um evento muito aguardado no Reino Unido, que originou todo tipo de curiosidade.

No carro com Meghan e Harry

A marca de carros Mini desenhou uma versão especial de seu veículo emblemático com as bandeiras americana e britânico no teto e os lemas "Meghan ama Harry" e "Love is all you need" (Tudo de que você precisa é amor, canção famosa dos Beatles).

O carro será leiloado com fins beneficentes.



Férias reais

Ao preço de 2.500 libras (2.800 euros, 3.400 dólares), uma agência de viagens oferece um trajeto de oito dias pelos locais mais marcantes da monarquia britânica e encontros com especialistas na casa dos Windsor, que terminará com uma festa no mesmo dia do casamento.