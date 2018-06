Concurso 'Miss América' elimina desfiles em biquíni

O concurso "Miss América" anunciou nesta terça-feira (5) a eliminação dos desfiles em biquíni e disse que não julgará mais a aparência física das candidatas, em meio ao movimento #MeToo que questiona o anacronismo deste tipo de eventos.

A partir da próxima edição do concurso, em 9 de setembro, "os trajes de banho serão eliminados", anunciou a organização em um comunicado.

Em vez de realizar esse desfile, que representava 10% da nota final, as 51 candidatas participarão em uma sessão interativa com os juízes onde dialogarão sobre suas conquistas e metas e sobre como usarão "seus talentos, paixão e ambição para desempenhar o trabalho de Miss América".

As competidoras também deixarão de se apresentar em trajes de gala, desfile que representava 15% da nota final, e poderão se vestir com a roupa que lhes pareça mais confortável e que expresse sua personalidade.

"Já não somos um concurso de beleza", disse Gretchen Carlson, presidente do diretório de Miss América e vencedora do título em 1989, ao fazer o anúncio no canal de televisão ABC. "Somos uma competição", afirmou.



As mudanças no concurso, que já acontece há 97 anos, eram esperadas desde que passou a ser organizado apenas por mulheres, em maio deste ano.