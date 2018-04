Companhias aéreas americanas evitam espaço aéreo russo

20h59 (horário de Brasília).

Os ataques aéreos realizados por Estados Unidos, França e Reino Unido no fim de semana passado contra instalações militares sírias enfureceram Moscou, que já usou no passado os corredores aéreos como moeda de troca diplomática.



"Algumas companhias aéreas tomaram a decisão de desviar seus voos, inquietas com esta expiração", acrescentou a porta-voz, que expressou o desejo de que o transporte aéreo não seja "perturbado".





As companhias aéreas americanas começaram a desviar seus voos para evitar cruzar o espaço aéreo russo poucas horas antes de expirar um acordo com Moscou sobre o uso de corredores aéreos, anunciou nesta terça-feira (17) o Departamento de Estado. O acordo expirou àsDezenas de voos comerciais americanos usam o espaço aéreo russo todos os dias, a rota mais curta e econômica para chegar à Ásia, graças a um acordo bilateral.Autoridades da aviação civil russa tinham que ter participado esta semana de reuniões no Departamento de Estado, em Washington, mas cancelaram sua visita sem dar explicação, segundo porta-voz diplomática dos Estados Unidos Heather Nauert.