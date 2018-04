Comey: 'Trump é moralmente incapaz de presidir'

No momento do lançamento de seu livro sobre sua experiência com o presidente, Comey realiza primeira entrevista desde que foi demitido

Em sua primeira entrevista à TV desde que foi demitido pelo presidente americano Donald Trump do cargo de diretor do FBI, no ano passado, James Comey afirmou à rede ABC, no domingo (15), que acredita que o republicano é "moralmente incapaz de ser presidente".



Comey lança agora um livro sobre sua experiência com o presidente Trump. Em "A Higher Loyalty" ("Uma Lealdade Maior: Mentiras, Verdades e Liderança"), ainda sem versão no Brasil, o ex-diretor do FBI afirma que Trump se assemelha a chefes da máfia, exigindo lealdade a sua pessoa e não ao cargo que ocupa ou ao país. Segundo Comey, sob seu comando, a equipe da Casa Branca vive em uma atmosfera de fofocas e mentiras.



Na entrevista para a ABC, James Comey afirma ainda que o presidente americano mente constantemente e que praticou obstrução de Justiça na investigação sobre a interferência russa na eleição de 2016.



Quando questionado se ele acreditava que Trump não era capaz de manter a liderança americana, Comey rejeita a ideia de que o republicano teria problemas de inteligência ou primeiros estágios de demência. "Não compro a ideia de que ele é mentalmente incapaz de ser presidente. Acho que ele é um homem de inteligência acima da média, que acompanha conversas e sabe o que está acontecendo. Eu não acho que ele seja clinicamente incapaz de ser presidente, acho que ele é moralmente incapaz de presidente", afirma o ex-diretor do FBI.



Reação



Trump demitiu Comey de forma abrupta, inconformado com a investigação de um possível conluio de sua campanha eleitoral em 2016 com Moscou para prejudicar a candidata democrata Hillary Clinton.

O ex-diretor do FBI também comentou na entrevista como Trump "fala sobre as mulheres e as trata como se fossem pedaços de carne.

No livro, ele diz que Trump pediu sua "lealdade pessoal".

"Nunca pedi lealdade pessoal a Comey. Nem sequer conhecia ele. É somente outra de suas muitas mentiras. Seus 'memorandos' são de autosserviço e FALSOS!", escreveu o presidente no Twitter antes da exibição da entrevista.

O presidente também afirmou que Comey administrou "estupidamente" uma investigação sobre Hillary Clinton, concentrada no uso por parte da democrata de um servidor privado de e-mail quando ela era secretária de Estado.

Em outro tuíte, Trump comentou diretamente o lançamento do livro: "As grandes perguntas não são respondidas no livro de Comey, como por exemplo como entregou informação confidencial (prisão), por que mentiu ao Congresso (prisão)?", entre outras coisas.