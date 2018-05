Com desfile militar, Rússia comemora vitória contra Alemanha nazista

Vladimir Putin aproveita celebração por triunfo na 2ª Guerra Mundial para demonstrar força

A Rússia celebrou, nesta quarta-feira (9), o 73º aniversário da vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista com um desfile militar na Praça Vermelha de Moscou, presidido pelo presidente Vladimir Putin.

"Nosso povo lutou até a morte. Nenhum país sofreu uma invasão assim", disse Putin antes de abrir o desfile, durante o qual a Rússia exibiu seus novos blindados e aviões.

Depois do discurso, Putin se inclinou para o túmulo do soldado desconhecido na companhia do presidente sérvio, Aleksander Vucic, e do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Putin e Netanyahu devem ter uma reunião, durante a qual evocarão a decisão dos Estados Unidos de se retirarem do acordo com o Irã. Na véspera, Israel manifestou seu "apoio total" à decisão do presidente americano, Donald Trump. Já a Rússia disse estar "profundamente decepcionada".

Diante dos veteranos da Segunda Guerra Mundial, Putin disse que o 9 de maio continuará sendo uma data festiva e "um dia sagrado para cada família".

A Segunda Guerra Mundial deixou quase 27 milhões de mortos na União Soviética.

A vitória de 1945 se tornou um mito fundador do patriotismo e da grandeza russos.

No discurso, Putin denunciou os que querem "reescrever a história" e minimizar o papel da União Soviética na vitória contra os nazistas.

"Há aqueles que tentam apagar as façanhas do nosso povo para salvar a Europa da escravidão, do desaparecimento, dos horrores do Holocausto", disse Putin.

Na Rússia, ainda vive 1,6 milhão de veteranos da Segunda Guerra Mundial, segundo o Ministério russo do Trabalho.

Em todas as cidades russas, houve desfiles, ou cerimônias comemorativas da vitória, assim como na base militar russa de Hmeimim, na Síria, onde o Exército russo apoia o presidente Bashar al-Assad.

Em Moscou, caças de quinta geração Su-57 sobrevoaram a parada militar, que contou ainda com um veículo blindado "Terminator".

Também foram apresentados pela primeira vez drones de fabricação russa e um robô desminador usado nas cidades sírias de Aleppo e de Palmira.

No total, mais de 13.000 soldados, 75 aviões e 84 blindados participaram do desfile da Praça Vermelha, segundo o Ministério da Defesa.