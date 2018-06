Colombianos escolhem novo presidente no 2º turno

A

elege neste domingo (17) seu novo presidente, entre Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro, e o discípulo do ex-mandatário Álvaro Uribe, Iván Duque, no segundo turno das eleições .



A jornada eleitoral começou às 8h locais (10h de Brasília). Os locais de votação devem ficar abertos por oito horas.

A autoridade responsável pela organização do pleito alertou para as chuvas em diversas zonas que poderiam afetar a votação, em um país com índice de abstenção que historicamente beira os 50%.

Duque, que promete modificar o pacto de paz com as Farc (hoje o partido Força Alternativa Revolucionária do Comum), é o favorito nas pesquisas e vencedor do primeiro turno, realizado em 27 de maio, com 39% dos votos. Com 41 anos, o afilhado político de Uribe (2002-2010) pode se tornar o mandatário mais jovem eleito na Colômbia desde 1872.



O direitista pretende manter uma política contrária ao acordo com as Farc, diminuir os impostos para as empresas e levar a pressão internacional contra o governo de Nicolás Maduro, na Venezuela.



As propostas do candidato da esquerda, de tributação de latifúndios improdutivos, migração para uma economia que menos dependente do petróleo e do carvão, empoderamento dos camponeses e críticas às políticas antidrogas atuais preocupam as elites.







Petro, de 58 anos, é um ex-guerrilheiro do M-19, já dissolvido, que defende os acordos de paz e grandes reformas e pretende romper o histórico controle da direita. Ele obteve 25% dos votos no primeiro turno, e apoia irrestritamente os acordos de paz.