Disputa tem Iván Duque e Gustavo Petro, candidatos da direita e da esquerda, como favoritos; escolha deve ir para segundo turno

Com a primeira eleição presidencial sem a ameaça das Farc, hoje um partido político, em meio século, e apenas um dia após entrar para a Otan, a Colômbia foi ontem às urnas para escolher seu próximo presidente, em um duelo entre esquerda e direita.



Despontam como favoritos o direitista Iván Duque, de 41, um "afilhado" político do ex-presidente Alvaro Uribe; e o ex-guerrilheiro Gustavo Petro, de 58 anos.



Com cerca de 37% do apoio a voto, Duque aparece à frente nas pesquisas, contra os 27% de Petro. No entanto, segundo os levantamentos, nenhum candidato tem o apoio necessário para vencer no primeiro turno, e uma nova disputa deve ocorrer em 17 de junho.



Em relação ao pacto de paz de 2016, Duque promete modificar o acordo para impedir que os rebeldes que já entregaram as armas e estão envolvidos em crimes atrozes possam atuar na política sem antes cumprir tempo na prisão. Já Petro, que militou no movimento M-19 anos anos 1980, deve manter o pacto igual.



"Até agora nenhum posto de votação foi transferido por razões de segurança (...) Há muitas décadas isso não acontecia, ou seja, serão eleições mais seguras", garantiu o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, após votar na Praça de Bolívar, em Bogotá, neste domingo.