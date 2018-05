Colômbia ingressa na Otan como parceiro global

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos anunciou que seu país irá ingressa na a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) como o primeiro "parceiro global" latino-americano. A entrada deverá ser oficializada na próxima semana, em Bruxelas, capital da Bélgica.



"Formalizaremos a entrada da Colômbia na Otan na categoria de parceiro global, e isso é muito importante. Nós seremos o único país da América Latina com esse privilégio", destacou Santos, em um discurso televisionado na sexta-feira à noite na sede do governo, a Casa de Nariño, em Bogotá.

O presidente colombiano, prêmio Nobel da Paz em 2016 por seus esforços para acabar com meio século de conflito armado no país, afirmou que adotar esta posição vai "melhorar a imagem da Colômbia" e "permitir ter muito mais peso no cenário internacional".

Além da Colômbia, são parceiros globais da Otan Afeganistão, Austrália, Iraque, Japão, Coreia do Sul, Mongólia, Nova Zelândia e Paquistão.