Cliente deixa US$ 2 mil de gorjeta em restaurante dos EUA

Conta do cliente, que se identificou somente como "Mike, que estava de visita de Seattle", foi de US$ 759

Uma gorjeta razoável para a maioria das pessoas nos Estados Unidos é de 20% do total da conta, mas na noite do último domingo um cliente decidiu deixar 260% do valor de sua conta de gorjeta em um restaurante de Chicago.



O restaurante anunciou nesta segunda-feira (16) que o generoso cliente, que se identificou somente como "Mike, que estava de visita de Seattle", deixou uma gorjeta de US$ 2 mil por uma conta de US$ 759.



Depois de deixar um agrado inicial de US$ 300, o cliente foi até a cozinha e lá deu US$ 100 a cada um dos 17 integrantes da equipe, disse o restaurante.



O restaurante Boka se descreve como um lugar exclusivo que serve comida americana e tem uma estrela Michelin.



"Foi incrível que isso tenha acontecido inesperadamente e de maneira fortuita, e que alguém demonstre tanto apreço" disse ao jornal "Chicago Tribune" o gerente do estabelecimento, Jon Leopold. "Isso não só se trata de dinheiro, mas de passar o tempo com os funcionários na cozinha."



O agrado veio em boa hora para o restaurante, que foi indicado por seu serviço para o prestigiado Prêmio James Beard, cujo ganhador será conhecido no dia 7 de maio em Chicago.