Cidade da Califórnia pede que estrela de Trump seja retirada da Calçada da Fama

A medida foi aprovada na noite desta segunda-feira (6). A decisão final será da Câmara de Comércio de Hollywood, que administra a calçada.



O órgão já rejeitou uma solicitação, em 2015, para retirar a estrela do comediante Bill Cosby, condenado por agressão sexual.



A estrela do presidente foi destruída no dia 25 de julho por Austin Clay, que se entregou às autoridades e foi denunciado por vandalismo.



A estrela de Trump já havia sido atacada em outubro de 2016, quando ele era candidato à presidência pelo partido Republicano.



James Otis foi condenado, também por vandalismo, a três anos em liberdade condicional com 20 dias de serviço comunitário e um pagamento de US$ 4 mil pelos danos causados.

O conselho municipal de West Hollywood - cidade do condado de Los Angeles que tem uma alta população LGBT e é conhecida por sua vida noturna agitada - solicitou que a estrela do presidente Donald Trump seja retirada da Calçada da Fama de Hollywood, após ter sido vandalizada há menos de duas semanas.Os vereadores da cidade aprovaram por unanimidade uma resolução para remover o reconhecimento dado em 2007 ao agora presidente por seu programa "The Apprentice" ("O Aprendiz").Os políticos argumentam que a estrela deve ser retirada "devido ao tratamento perturbador [do presidente] às mulheres e a suas ações que não representam os valores de West Hollywood, da região, do Estado e do país".