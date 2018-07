Chuvas torrenciais deixam 57 mortos no Japão

As equipes de resgate japonesas lutavam contra o relógio neste domingo para resgatar pessoas atingidas pelas enchentes provocadas por chuvas torrenciais que continuam a atingir parte do oeste do Japão e que deixaram 57 mortos, de acordo com um balanço oficial provisório.

"As operações de resgate, o salvamento de vidas e as evacuações são uma corrida contra o tempo", declarou o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, durante reunião de crise com os primeiros ministros, enquanto o porta-voz do governo anunciou que o balanço de vítimas fatais poderia aumentar pois a chuva continua caindo em áreas já muito afetadas.