Chuvas deixam 141 mortos no Japão

Na cidade de Kurashiki, na província de Okayama, "parece que não há mais ninguém pedindo ajuda nos telhados das casas", afirmou um socorrista à AFP.



"Os socorristas se deslocavam ontem [domingo, 8] em barcos pela amplitude das inundações, mas a água está escoando progressivamente e, se o nível registrar uma redução suficiente, poderão chegar a zonas muito afetadas por estrada ou a pé", disse à AFP a porta-voz da agência de gestão de catástrofes do município de Okayama.



Esta é uma das piores catástrofes do tipo nos últimos anos no Japão, com um número de vítimas que supera o registrado nos deslizamentos de terra de 2014 em Hiroshima, com 74 mortos.



As passagens de dois tufões em agosto e setembro de 2011 deixaram mais de 100 mortos.



5 milhões



Quase 5 milhões de pessoas receberam a recomendação de deixar suas casas. Algumas fábricas (Panasonic, Mitsubishi Motors, Mazda) foram obrigadas a paralisar suas cadeias de produção na região, assim como empresas de serviços como Amazon.



"As operações de resgate prosseguem as 24 horas do dia", afirmou no domingo à AFP Yoshihide Fujitani, diretor da agência de gestão de catástrofes de Hiroshima. "Também ajudamos as pessoas retiradas de suas casas e tentamos recuperar as infraestruturas vitais como a rede de água e gás."



Cinquenta e quatro mil integrantes dos corpos de bombeiro, da polícia e das Forças de Autodefesa (nome do Exército japonês) foram mobilizados para as áreas afetadas, "fazendo o máximo para salvar vidas", destacou o primeiro-ministro, Shinzo Abe.

