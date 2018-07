Chris é segundo furacão da temporada no Atlântico

Fenômeno começará a perder força na quinta-feira (12) e deve se transformar em ciclone pós-tropical na sexta (13)

A tormenta tropical Chris ganhou força nesta terça-feira (10) para se tornar o segundo furacão da temporada no Atlântico, e apesar de se deslocar a sudeste dos Estados Unidos, ainda não representa um risco para o país, informou o NHC (Centro Nacional de Furacões, na sigla em inglês).



Com ventos firmes de 140 km/h, Chris está situado 330 km a leste do Cabo Hatteras, na costa da Carolina do Norte. O furacão se desloca em direção a nordeste ao longo da costa americana em uma trajetória que o levará ao Atlântico Norte.



Chris começará a perder força na quinta-feira (12) e deve se transformar em ciclone pós-tropical na sexta (13), quando poderá atingir o Canadá.



Na semana passada, Beryl se transformou no primeiro furacão da temporada, com ventos de 130 quilômetros por hora, ao leste das Antilhas Menores.