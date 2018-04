China vai tentar cultivar batatas na Lua

A missão espacial da China Chang E 4, que deve ser lançada no final deste ano, vai tentar cultivar plantas na Lua, entre elas as batatas. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (12) pela imprensa chinesa, que afirmou que a medida faz parte de uma experiência que visa constituir colônias espaciais.

De acordo com a agência de notícias do país, a Chang E 4, a segunda sonda chinesa que aterrissará na superfície lunar, transportará um pequeno recipiente com sementes de batatas e de arabidopsis, uma planta herbácea, com o objetivo de que cresçam e floresçam na Lua.

Serão levados também ovos de bichos-da-seda e a evolução dele será gravada em vídeo para ser controlado da Terra.



Designada "mini biosfera lunar", a experiência foi selecionada entre mais de 200 propostas ao programa espacial chinês, e conta com a participação de 28 universidades do país.

O programa espacial chinês começou há duas décadas e hoje dispõe de foguetes e uma estação espacial própria, além de planos para a instalação de uma base autônoma na Lua. Já o Chang E começou em 2007, com o lançamento de uma primeira sonda orbital e, desde então, levou à Lua quatro sondas.

A longo prazo o programa chinês tem como objetivo lançar uma missão tripulada à Lua.



Nome do programa

Segundo uma lenda chinesa, Chang E é o nome de uma deusa que vive na Lua.