China se diz disposta a receber secretário do Tesouro dos EUA

Gesto é interpretado como modesto primeiro passo em direção a um acordo que permita reduzir tensões comerciais

A China anunciou no último domingo (22) que "recebe favoravelmente" a possibilidade de que o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, viaje a Pequim para um diálogo direto sobre as trocas comerciais entre as duas potências.



Steven Mnuchin admitiu no sábado (21) que estava analisando a possibilidade de uma viagem à China, gesto que foi interpretado como um modesto primeiro passo em direção a um acordo que permita reduzir as tensões comerciais que preocupam o mundo todo.



"A China recebeu a informação de que a parte americana deseja viajar a Pequim para consultas sobre temas econômicos e comerciais. A China recebe favoravelmente o anúncio", reagiu no domingo o Ministério do Comércio chinês em um breve comunicado.



O presidente americano, Donald Trump, acusa a China de "práticas comerciais desleais" que prejudicam as empresas e trabalhadores americanos. Critica particularmente a "transferência forçada de tecnologias americanas" e "o roubo de propriedade intelectual".



Em oito de março Trump impôs tarifas às importações de aço e alumínio, com exceção provisoriamente da União Europeia, Argentina, Brasil, México e Canadá.



Seu governo elaborou, além disso, uma lista provisória de produtos chineses que podem ser submetidos a novas tarifas.



Pequim respondeu com um anúncio de represálias potenciais equivalentes, o que fez aumentar os temores de uma guerra comercial.