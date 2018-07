China, Rússia e União Europeia são ‘inimigos’, diz Trump

Declaração dada em entrevista à CBS chega na véspera de encontro com Vladimir Putin e após críticas feitas ao Reino Unido e à Alemanha

Para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Rússia, UE (União Europeia) e China são "inimigos" de seu país, por diversos motivos. As declarações foram exibidas em uma entrevista que foi neste domingo (15), no programa "Face the Nation", da rede de TV CBS.



"Acho que temos muitos inimigos. Acho que a União Europeia é um inimigo, com o que eles fazem conosco no comércio", disse Trump. "A Rússia é um inimigo em certos aspectos. A China é um inimigo economicamente, certamente são inimigos. Mas isso não significa que eles são ruins. Não significa nada. Significa que eles são competitivos."



Trump ainda repetiu afirmações anteriores, como a de que a UE "realmente tirou vantagem de nós no comércio". Também se queixou de que "é muito ruim para a Alemanha" que o país dependa do gás da Rússia, pelo qual paga "bilhões" a Moscou.



Os Estados Unidos impuseram tarifas sobre o aço e o alumínio importados da UE e de outros aliados, despertando retaliações.



Uma guerra comercial também está em curso com a China, depois de os americanos implementarem tarifas pelo que chamam de práticas comerciais desleais de Pequim.



Putin



A declaração de Putin chega na véspera de seu encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, programado para acontecer hoje em Helsinque (Finlândia).



Na agenda do encontro, Trump admitiu que pode tratar da extradição para os EUA dos 12 agentes de inteligência russos acusados de invadir computadores do Partido Democrata e roubar e-mails – de modo a afetar os resultados das eleições presidenciais americanas de 2016.



"Não havia pensado nisso. Mas perguntarei sobre o tema, mesmo que tenha ocorrido durante a administração Obama", afirmou.