China retalia e anuncia tarifas sobre soja e aviões dos EUA

Governo chinês respondeu a Trump em velocidade recorde; lista inclui 106 produtos americanos sujeitos à taxação extra

A China respondeu nesta quarta-feira (4) aos planos da administração Trump de adotar tarifas sobre US$ 50 bilhões em bens chineses, retaliando com uma lista de taxas similares sobre importações dos EUA como soja, aviões, carros, carne e produtos químicos.



A lista de Pequim de tarifas adicionais de 25% sobre bens dos EUA cobre 106 itens com um valor comercial que corresponde aos US$ 50 bilhões visados na lista de Washington, disseram os ministérios do Comércio e de Finanças da China. A data efetiva depende de quando a ação dos EUA entrar em vigor.



Os bens fabricados nos EUA que aparentemente enfrentam sobretaxas na China, com base em uma análise da lista de Pequim, incluem carros elétricos da Tesla, automóveis Lincoln da Ford, jatos Gulfstream fabricados pela General Dynamics e o uísque Jack Daniel’s da Brown-Forman Corp.



A lista chinesa cobre ainda aeronaves que provavelmente incluiriam modelos mais velhos da Boeing como o jato 737, mas não afeta modelos mais novos como o 737 MAX ou seus aviões maiores. Um porta-voz da Boeing em Pequim recusou-se a comentar.



A velocidade com que a disputa comercial entre Washington e Pequim está ganhando força –o governo chinês levou menos de 11 horas para responder com suas próprias medidas– afetou os negócios no mercado financeiro.

*Com Reuters