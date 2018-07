China promete represálias caso EUA adote novas tarifas

Ministério do Comércio chinês afirma que adotará 'medidas necessárias para proteger os interesses do país'; pasta entrará com nova queixa na Organização Mundial do Comércio

A China prometeu nesta quarta-feira (11) adotar represálias comerciais contra os EUA caso Washington cumpra com suas novas ameaças de taxar bens exportados pela China totalizando US$ 200 bilhões.

"O governo chinês, como sempre, não terá outra opção que adotar as medidas necessárias", informou o ministério do Comércio em um comunicado, no qual qualificou as novas ameaças dos EUA de "totalmente inaceitáveis".

"A fim de salvaguardar os interesses fundamentais do país e do povo, o governo chinês deverá, como já fez no passado, adotar as medidas necessárias".

A nota avalia que o comportamento "irracional" dos Estados Unidos prejudica "a China, o mundo e a eles mesmos".

"Paralelamente, apelamos à comunidade internacional para que trabalhe em conjunto para salvaguardar as regras do livre comércio e o sistema comercial multilateral, e se opor à hegemonia comercial".

Pequim anunciou ainda a apresentação "imediata" de uma ação adicional contra os EUA junto à Organização Mundial do Comércio (OMC).

Mais cedo, o vice-ministro chinês do Comércio, Li Chenggang, advertiu que "as elevações mútuas de tarifas em grande escala entre China e EUA conduzirão, inevitavelmente, à destruição do comércio sino-americano".

A política americana "atualmente interfere com o processo de globalização econômica" e "prejudica a ordem econômica mundial", disse Li.

"Este é um momento caótico para o comércio internacional (...). Empresas dos dois países sofrerão perdas. Não há vencedor em uma guerra comercial. A cooperação é a única escolha correta para China e EUA", declarou Li.

Na sexta-feira (6), os EUA impuseram tarifas de 25% sobre bens chineses totalizando US$ 34 bilhões, o que gerou a imediata reação de Pequim, com a adoção de impostos proporcionais sobre centenas de produtos americanos.

Nesta terça-feira (10), Washington anunciou que iniciava o processo para impor tarifas aduaneiras de 10% sobre produtos chineses totalizando US$ 200 bilhões a partir de setembro.