China promete 'abertura' diante de risco de guerra comercial

EUA acumulam com o país asiático déficit que totalizou US$ 375 bilhões em 2017

O presidente Xi Jinping prometeu nesta terça-feira (10) "uma nova fase de abertura" econômica da China, diante dos riscos de uma guerra comercial com os Estados Unidos.



"A China vai entrar em uma nova fase de abertura", declarou Jinping em discurso para altos dirigentes internacionais reunidos no Foro de Boao para a Ásia, uma conferência conhecida como o "Davos chinês".



"Não estamos tratando de obter um excedente comercial", afirmou Jinping, no momento em que os Estados Unidos acumulam com a China um déficit que totalizou US$ 375 bilhões em 2017.



Após o presidente americano, Donald Trump, ameaçar taxar às importações chinesas em US$ 150 bilhões, Jinpingse comprometeu a abrir o mercado chinês, aumentar as importações e proteger os direitos de propriedade intelectual.



"A globalização econômica é uma tendência irreversível no momento", declarou. "A porta da China está se abrindo e não se fechando, e se abrirá mais e mais."