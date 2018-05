China pede boa vontade a EUA e Coreia do Norte

Um dia depois do cancelamento da reunião entre Trump e Jong Un, China pede "paciência" e "boa vontade"

A China pediu nesta sexta-feira (25) a Coreia do Norte e Estados Unidos que demonstrem "boa vontade" e "paciência", um dia depois do cancelamento da reunião prevista entre o presidente americano Donald Trump e o dirigente norte-coreano Kim Jong Un.



"A recente distensão na península coreana foi difícil de alcançar, o processo de solução política tem uma oportunidade histórica rara", afirmou em uma entrevista coletiva o porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores, Lu Kang.



A China, principal aliada do regime norte-coreano, constata com satisfação que as duas partes se declararam abertas ao diálogo, apesar do cancelamento da reunião de cúpula histórica programada para 12 de junho em Singapura, destacou o porta-voz.



"Nas circunstâncias atuais, esperamos que Coreia do Norte e Estados Unidos preservem os recentes progressos alcançados, apresentem mostras de paciência e boa vontade, avancem na mesma direção e permaneçam comprometidos na desnuclearização da península", declarou Lu.



A China aplicou nos últimos anos as sanções internacionais que pretendiam convencer Pyongyang a renunciar a seu arsenal nuclear, condenando ao mesmo tempo as ameaças militares dos Estados Unidos.



Pequim registrou uma grande aproximação com o regime norte-coreano desde o início do ano e o presidente Xi Jinping recebeu Kim Jong Un duas vezes nos últimos meses.